شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرات بكى فيها مبارك رئيسًا: تذكر السادات فقال «هكذا جاء قدري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد صراع مع المرض، صباح اليوم.

وفي تقرير لقناة «العربية»، تم رصد متى بكى الرئيس الأسبق مبارك؟

الموقف الأول لبكاء مبارك العلني كان في مجلس الشعب المصري في أكتوبر 1981، حيث بكى الرئيس الراحل أثناء ذكر اسم الرئيس الأسبق أنور السادات الذي اغتيل قبلها بأسبوع، خلال عرض عسكري. ودخل مبارك وقتها في نوبة بكاء خلال إلقاء خطابه الأول بمجلس النواب كرئيس لمصر قائلًا: «هكذا جاء قدري».

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في المرة الثانية، بكى مبارك علنًا بين أهله وأصدقائه بسبب وفاة حفيده محمد من نجله الأكبر علاء والذي كان مقربًا منه جدًا. وتوفي محمد في مايو 2009، ورثاه جده قائلًا: «انتهى كل شيء وضاع كل شيء وضاع الأمل، وضاع حلم الغد الجميل».

وبكى مبارك علنًا للمرة الثالثة، وهذه المرة أمام الكاميرات، وذلك في إحدى جلسات محاكمته بقضية القصور الرئاسية، وهي الأولى التي كان يحضرها مرتديًا بدلة السجن الزرقاء.