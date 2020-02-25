شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسنى يؤجل معرضًا فنيًا بالزمالك.. ومصدر: «حدادًا على وفاة مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق تأجيل معرض كان مقررا افتتاحه، الأربعاء، في قصر عائشة فهمى بالزمالك، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .

Advertisements

وأكد مصدر مقرب من «حسني» لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن تأجيل المعرض يأتي بسبب وفاة الرئيس الأسبق، مشيرًا إلى أنه «تولى حقيبة وزارة الثقافة إبان عهد مبارك».

وأضاف المصدر أنه لم يحدد موعدًا جديدًا لإقامة المعرض، مشيرًا إلى أنه سيحدد الموعد الجديد لاحقًا.

كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا.