شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسنى يؤجل معرضًا فنيًا بالزمالك.. ومصدر: «حدادًا على وفاة مبارك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق تأجيل معرض كان مقررا افتتاحه، الأربعاء، في قصر عائشة فهمى بالزمالك، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .
وأكد مصدر مقرب من «حسني» لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن تأجيل المعرض يأتي بسبب وفاة الرئيس الأسبق، مشيرًا إلى أنه «تولى حقيبة وزارة الثقافة إبان عهد مبارك».
وأضاف المصدر أنه لم يحدد موعدًا جديدًا لإقامة المعرض، مشيرًا إلى أنه سيحدد الموعد الجديد لاحقًا.
كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق حسنى يؤجل معرضًا فنيًا بالزمالك.. ومصدر: «حدادًا على وفاة مبارك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.