شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون: لا يمكن إنكار دور مبارك كقائد عسكري.. رئيس له ماله وعليه ما عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى سياسيون وخبراء سياسة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتقدموا بالعزاء لأسرته، معبرين عن أن دوره في حرب أكتوبر كقائد عسكري سيظل خالدا ويحسب له، وأن مبارك السياسي له إيجابيات وسلبيات كأي رئيس.

وقال حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مبارك هو رئيس مصر الأسبق، وأعطى مصر على قدر استطاعته، وبالطبع له حسناته وله أخطاؤه كأي رئيس أخر، والتاريخ سيحكم على هذه الإنجازات وتلك الأخطاء.

وأضاف الخولي: «لا يمكن أن نغفل دوره في حرب أكتوبر، فمصر لا تنسى من أعطى لها شيء، وبالطبع نتقدم بخالص التعازي لأسرته، ونتمنى له الرحمة والمغفرة».

Advertisements

وأوضح الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك وجهين للتعامل مع مبارك، فلا يستطيع أن يمحوا دوره في انتصار أكتوبر، كقائد القوات الجوية، وكذلك تصعيده مع جيل القادة الجدد بعد 67، ومشاركته في إعادة بناء القوات المسلحة، فهذا الوجه سيظل محل تقدير.

وتابع الشوبكي: «أما الوجه الأخر وهو السياسي فبالتأكيد كان هناك إيجابيات وسلبيات، فعندما تولى الحكم أفرج عن المعتقلين، وحافظ على استقلال القضاء وسمح بهامش حريات للصحافة والإعلام، وكذلك نستطيع القول انه في عهد مبارك لم تكن مؤسسات الدولة امتداد للنظام السياسي، فكان هناك تمييز بين هيئات وسلطات الدولة».

واستكمل: «المشكلة الرئيسية في فترة حكم مبارك هي طول هذه الفترة، وتسامحه ودعمه لمشروع توريث نجله جمال مبارك، واعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لقيام ثورة يناير، وفي السنوات الستة الأخيرة في حكمه كان هناك درجة من الفساد والفوضى، بالإضافة لإحساس قطاع من المصريين باستمرار رئيس في السلطة لمدة 30 سنة، وسعي هذا الرئيس لتوريث نجله، وكان خط مبارك السياسي لا يميل للتغيرات الجزرية، وتحول هذا الحزر من التغيير إلى بطئ وجمود في اتخاذ القرار».

وأكد أحمد حنتيش، أمين سر حزب المحافظين، أنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتمنى أن يتغمده الله بواسع رحمته، مضيفا أن مبارك له ما له وعليه ما عليه والتوقيت ليس مناسب للتعليق على مواقفه أو قراراته السياسية، لكن هذا لا ينفي انه كان رجل وطني وقائد عسكري له دور كبير في تحرير الارض المصرية في حرب أكتوبر.