شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تنعى مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح الثلاثاء، واصفة إياه بإنه أحد أبناء القوات المسلحة المخلصين وقائدا كان محبا ومخلصا للدولة المصرية. وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في بيان صحفي الثلاثاء، ان النقابة تنعي أحد رجالات مصر المخلصين واحد صقور حرب أكتوبر المجيدة، عاشا مدافعا عن تراب مصر في أحلك الظروف، ومات عاشقا لترابها، مشيرا إلى ان مجلس إدارة النقابة وجموع المهندسين الزراعيين، لأكثر من مليون عضو يعربون عن بالغ تعازيهم لأسرة الرئيس الأسبق، وأن يتغمده الله بواسع رحمته.

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