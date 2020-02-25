شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المهمة التي وضعت مبارك على طريق الحكم؟.. هيكل يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يتبادر إلى ذهننا كيف دخل الراحل عالم السياسة، وما هي اللحظة التي جعلت صانع القرار في هذا الوقت يعتمد عليه، حتى وصل إلى نائب الرئيس الراحل محمد أنور السادات.. هنا يجيب الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، الذي كان شاهدًا على تلك اللحظة.

قال هيكل، إن مبارك كان معروفا عنه أنه ضابط طبيعي عادي جداً في سلاح الطيران، لكن مهمة قربته إلى عالم السياسة وهي مهمة في ليبيا لتسليم رسالة من الرئيس جمال عبدالناصر إلى الرئيس معمر القذافي، وكان القذافي اتفق مع فرنسا على شراء طائرات الميراج وكان عبدالناصر يريد شراءها وطلب القذافي أن يقوم طيارون عسكريون مصريون للتفاوض بسبب عدم خبرة الليبيين في التفاوض.

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وأضاف: «بدأت تدب خلافات بين المفاوض المصري الحامل للجواز العسكري الليبي وبين الشركة الفرنسية ثم ذهب ضابط طيران مصري لحل المشكلة وهو مبارك وقتها وكان عبدالناصر مات وتولى الرئيس السادات الحكم وذهب مبارك لحل مشاكل بين ضباطه وإتمام هذه الصفقة قربت مبارك لعالم السياسة.

وأكد هيكل أن الواقعة الأولى كانت السبب وراء مهمته الثانية محل أشرف مروان في مجموعة السفاري وهي المجموعة التي كانت باسم مصر وكانت تعمل في القارة الأفريقية.