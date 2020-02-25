شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإسكان الاجتماعي» تعلن توفير وحدات للصحفيين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع نقابة الصحفيين، الثلاثاء، يأتي استمرارًا للتعاون بين الصندوق والنقابة، لتوفير فرص للصحفيين الذين لم يحالفهم الحظ في المرات السابقة.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك المزيد من الوحدات للصحفيين، لافتة إلى أن الوحدات التي تم الاتفاق عليها سيتم توفيرها وفقًا لدخل شهري يصل إلى ٥٧٠٠ جنيه للأسرة، و٤٢٠٠ جنيه للأعزب، وهذا السعر مدعوم، مشيرة إلى أن الأعداد التي لا تنطبق عليها الشروط باعتبار دخلها أعلى، تستطيع الحصول عليها بالسعر غير المدعوم، كما أن هناك أيضًا مبادرة من البنك المركزي لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي.

وتابعت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات المتوفرة جاهزة للتسلّم وسيتم تسليمها بعد انتهاء الاستعلامات عنها بشكل فوري، كما طلبت من النقيب جمع مشكلات الصحفيين مع وحدات الإسكان الاجتماعي لحلها.