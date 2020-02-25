شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» ينعى مبارك: «لعب دورًا تاريخيًا لاستعادة الكرامة المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، الذي توفى، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا.

وقال «أبوالغيط» في بيان، الثلاثاء، إن «مبارك قائدًا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر 1973، ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الاوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ».

وأعرب الأمين العام عن «خالص عزائه في وفاة الرئيس الأسبق مبارك، وعن صادق مواساته للسيدة حرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل داعياً المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».