شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق الشوارع وتعطل «مترو الأنفاق».. وتوقف حركة الصيد من بوغاز رشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف «عطا» لـ«المصرى اليوم» أن الطقس في القاهرة مائل للدفء حتى الجمعة المقبل، مع وجود شبورة على أغلب الأنحاء، وانعدام فرصة سقوط الأمطار، واعتدال في حالة البحرين المتوسط والأحمر بما يسمح بكل الأنشطة البحرية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إن كمية الأمطار التي سقطت على القاهرة الكبرى خلال أمس الأول، تقدر بـ20 مللى، لافتًا إلى أن الاستفادة من الأمطار دور وزارة الرى.

وحذر «شاهين» السائقين على الطرق من السرعات الزائدة خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية والشبورة المائية الكثيفة، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ظل شدة البرودة ليلًا وعدم الاغترار بعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان- المرج الجديدة بعد توقف استمر نحو ساعة ونصف تقريبا، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى غمرة والشهداء نتيجة سقوط أمطار غزيرة، أمس، وتقلب الأحوال الجوية.

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب عدد من المحافظات، أمس، وتسببت الأمطار في غرق الشوارع وإعاقة حركة المرور.

وتلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بتعرض عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والقاهرة، لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مع عدد من المحافظين لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه.

وكلف الوزير غرفة الأزمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة خلال موجة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار التي تشهدها عدد من المحافظات.

وطالب «شعراوى»، المحافظات، بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه، وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة إلى أنه تم سحب كميات كبيرة لتجمعات مياه الأمطار بطريق النصر أمام المنصة بمحافظة القاهرة وميدان هشام بركات، ومازالت عمليات شفط المياه مستمرة، ويتواجد محافظ القاهرة في مناطق شفط المياه.

وفى الجيزة، تفقد المحافظ اللواء أحمد راشد، عمليات شفط مياه الأمطار في عدد من الأحياء، للتأكد من عدم إعاقتها حركة المارة والسيارات. وشدد على تمركز فرق الانتشار السريع بسيارات الشفط لإزالة أي آثار للأمطار، وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ ومواجهة أي تجمعات مياه وإزالة أي بؤر على الفور.

واستمرت جولة المحافظ حتى الساعات الأولى من فجر أمس لمتابعة أعمال شفط المياه بأحياء العمرانية والهرم والطالبية والدقى والعجوزة وجنوب الجيزة ومحور صفط اللبن والطريق الدائرى ومحور 26 يوليو وميدان الرماية وطريق مصر- إسكندرية الصحراوى ونفق اللبينى.

وفى الإسكندرية، تعرضت المحافظة والساحل الشمالى لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شديدة. وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى لميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ، وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم سوء الأحوال الجوية.

وفى القليوبية، تسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع شبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر وطوخ وقها، ما أدى لارتباك الحركة على الطرق وغلق عدد منها، وأعلنت شركة المياه والصرف الصحى الطوارئ والانتشار بالميادين داخل المدن وعلى الطرق للتعامل مع تجمعات المياه.

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وفى بورسعيد، أعلنت المحافظة استمرار حالة الطوارئ، وتم إغلاق ميناء الصيد، وأعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استمرار العمل في الميناءين الشرقى والغربى، واستمرار حركة دخول وخروج السفن وأعمال الشحن والتفريغ.

وفى دمياط، شهدت عزبة البرج ورأس البر وشطا أمطارًا غزيرة، كما شهد طريق فارسكور- الروضة سقوط شجرة عطلت الحركة المرورية حتى تمت إزاحتها من وسط الطريق. وقال ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء لم يتأثر بتقلبات الطقس، وسارت معدلات دخول وخروج السفن وفق وضعها الطبيعية.

وفى الشرقية، أشرف المحافظ الدكتور ممدوح غراب على أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار بالزقازيق بعد تعرض المدينة لموجة من الأمطار تسببت في تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفى كفرالشيخ، تابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع المياه المتراكمة بمنطقة أرض المحجر بقرية الحماد والتخلص منها بواسطة ماكينة سحب وضخ المياه العملاقة.

وفى جنوب سيناء، تعرضت مدينة طور سيناء لأمطار غزيرة، أمس، بالإضافة لأمطار متقطعة على مدن خليج السويس والعقبة، لم تؤثر على الحركة السياحية أو السفارى والرحلات البحرية.

وفى البحيرة، توقفت حركة الصيد في البحر المتوسط من بوغاز رشيد في مركز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو، وشهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة، وواصلت الوحدات المحلية في مراكز حوش عيسى والدلنجات وشبراخيت ودمنهور وكوم حمادة نزح مياه الأمطار من الشوارع، ووجه المحافظ اللواء هشام آمنة بفصل التيار الكهربائى عن أعمدة الكهرباء بالشوارع.

وفى المنيا، بدأت الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب سحب المياه من الشوارع والميادين، كما قامت بعمليات تنظيف للشوارع ومسح الأرضيات.

وشكلت مديرية الرى فريق عمل للمرور على مخرات السيول، للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تعديات عليها، فيما ارتبكت حركة مراكب الصيد والمعديات النيلية بسبب الطقس.

وشهدت محافظة قنا حالة من الطقس السيئ والبرودة مع انتشار السحب الكثيفة وسقوط أمطار خفيفة بعدد من المدن، وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ، وأكد المحافظ اللواء أشرف الداودى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

وفى الأقصر، تسببت زيادة سرعة الرياح في إلغاء رحلات البالون الطائر لليوم الثانى على التوالى، مما أدى إلى قيام شركات السياحة بتأجيل رحلاتها لحين استقرار حالة الطقس.

وفى البحر الأحمر، شهدت منطقة رأس شقير سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة، ولم تتأثر الحركة المرورية على طريق رأس غارب- الغردقة.

وفى شمال سيناء، شهد عدد من التجمعات بمنطقة وسط سيناء سيولًا ضعيفة، نتيجة الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة منها. وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، إن تجمعات ومناطق الكونتلا والتمد وصدر الحيطان وأبوصوان ووادى الحاج والحمة والمشبه شهدت جريان سيول ضعيفة، حيث نجحت الأعمال الصناعية والسدود التي تم إنشاؤها في حجز المياه دون أضرار، مشيرًا إلى أنه تم نقل عدد من الأسر التي تقطن عششًا بدوية بتجمع أبوصوان إلى مركز إيواء في مدرسة أبوصوان، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى بنى سويف، تسببت الأمطار في حدوث تجمعات للمياه بالشوارع والميادين، ودفعت الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات شفط المياه من الشوارع، وتم قطع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقى حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.