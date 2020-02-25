شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي تلتقي سفير اليابان في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة د.نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، بمكتبها بمقر المنظمة بأديس أبابا، الثلاثاء، شيميزو فوميو، سفير اليابان في إثيوبيا، وهيروشيجيه فوميو، أستاذ القانون الدولي بجامعة يوتسونوميا باليابان.

وتناول اللقاء الحديث حول الاتحاد الأفريقي، وسبل دعم وتطوير العلاقات والبرامج والمشاريع الثنائية المشتركة بين المنظمة واليابان في ضوء الشراكة المعروفة بالتيكاد، وبحث اللقاء موضوع المحكمة الجنائية الدولية ورؤية المنظمة لحصانة رؤساء الدول.