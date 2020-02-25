شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان ينعي محمد حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي رحل اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عام.

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وكتب «خلفان» عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر «رحل الرئيس الأسبق حسني مبارك رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته رحيل الأبطال الذين سيخلدهم التاريخ».

وأضاف «عسكري بكل معاني الكلمة وطني إلى حد التضحية والفداء مصري إلى حد الموت على تراب مصر..أبى إلا ان يظل فيها مهما حدث ظلمه الإخوان وخرج بعدالة الميزان وكرمته مصر بعدم النكران».

وكتب في منشور آخر «إنا لله وإنا إعليه راجعون».