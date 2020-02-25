شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة الدول العربية ينعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ببالغ الحزن والأسي الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك.

وقال أو الغيط في بيان صادر عن الأمانى العامة للجامعة العربية اليوم ، الثلاثاء ، أن مبارك كان قائدا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر ٧٣ ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الاوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية ، عن خالص عزائه في وفاة الرئيس الاسبق مبارك، وعن صادق مواساته للسيدة حرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل داعياً المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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