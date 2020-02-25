شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعزى أسرة مبارك: كان صديقي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن حزنه الشديد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، موضحا أنه كان صديقا وزعيما وقاد شعبه نحو السلام.

وقال بنيامين نتنياهو، عبر حسابه بموقع تويتر:"أعبر عن حزني العميق على رحيل الرئيس مبارك الذي كان صديقي وزعيما قاد شعبه نحو تحقيق السلام والأمن".

وأضاف: "التقيت به مرات عديدة وأخذت انطباعا شديدا عن التزامه بهذا السلام، نواصل المضي قدما على هذا الطريق المشترك..أتقدم بالتعازي إلى الرئيس السيسي وإلى أسرة مبارك وإلى الشعب المصري".

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