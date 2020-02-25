شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يطالب بتكريم مبارك: ضرب إسرائيل وكان وطنى بيخاف على البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في شارع الفلكى بمنطقة وسط البلد، قادتنا الصدفة إلى مواطن مصري بسيط كان يجلس على عتبة أحد المحال العامة يبدو على ملامحه الحزن، رافعا يديه للسماء مُرددا أدعية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وبالتوجه إليه تبين أنه يُدعى صبرى بدر حسين، يبلغ من العمر 62 عاما، وعند سؤاله عن شعوره فور علمه بخبر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون..حزنت".

وأوضح صبرى، أن الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان رجلا وطنيا، قائلا "كان رجل وطنى وخايف على البلد وقضى حياته في القوات المسلحة وكان حريص على الفقراء ومحدودى الدخل"، وعند سؤاله عن مشاركته في ثورة 25 يناير قال صبرى: "ثورة خراب، ناس فاسدين متأجرين من أوباما وربنا نصرنا عليهم لأن مصر محروسة بعيون الله".

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وتابع صبرى حديثه عن الرئيس الأسبق مبارك، قائلا: "الراجل قضى واجبه على أكمل وجه ولما عرف إن المؤامرة اشتغلت ساب البلد للجيش عشان مفيش حد هيحميها بعد ربنا غير الجيش"، مطالبا بتكريم الرئيس الأسبق وتنظيم جنازة عسكرية لجثمانه، قائلا "الرجل قضى حياته كلها في الجيش وربنا جعله سبب في ضرب إسرائيل، الراجل دا يستحق التكريم من مصر كلها على أكمل وجه".

يُذكر أن رئاسة الجمهورية قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.