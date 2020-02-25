شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة رفع مبارك علم مصر على أرض طابا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيد نشر لحظة رفع الرئيس الأسبق حسنى مبارك العلم المصري على أرض طابا، واستعادة آخر قطعة من أرض الوطن، لتستعيد مصر كامل سيادتها على كامل أراضيها، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم.
وقال الرئيس الأسبق: لقد ارتفع علم مصر على أرض طابا، ولن ينتكس علم مصر أبدا، سوف يظل علم مصر، شامخا خفاقا على بركة الله.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة رفع مبارك علم مصر على أرض طابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.