شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة رفع مبارك علم مصر على أرض طابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيد نشر لحظة رفع الرئيس الأسبق حسنى مبارك العلم المصري على أرض طابا، واستعادة آخر قطعة من أرض الوطن، لتستعيد مصر كامل سيادتها على كامل أراضيها، وذلك بعد رحيله عن عالمنا اليوم.

وقال الرئيس الأسبق: لقد ارتفع علم مصر على أرض طابا، ولن ينتكس علم مصر أبدا، سوف يظل علم مصر، شامخا خفاقا على بركة الله.

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