شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة عن وفاة مبارك: "مات في أول رجب ودى أيام مباركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مبارك مات في أول رجب ودي أيام مباركة" هذا ما قالته إحدى المواطنات اللاتى وقفن أمام مقر مستشفى الجلاء، وتابعت: الوفاة جاءت بعد 72 ساعة من إعلان البراءة من قضية البورصة، وأضافت أنها كانت تتمنى أن يخرج الشعب بأكمله لتشيع الرئيس الراحل.

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