شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين تعلن مواعيد امتحانات إضافة لغة لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ناصر الشامى، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، جدول مواعيد امتحانات إضافة اللغة لكافة أعضائها، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب تلقى النقابة لطلبات أعضائها للتسجيل فى الكشوف التى سيتم إرسالها لوزارة السياحة، مشيرا إلى أن ذلك فى إطار التعاون المُشترك بين النقابة العامة للمرشدين السياحيين ووزارة السياحة، لدعم مرشديها.

أوضح الشامى، أن اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، يتم عقد اختبارات للغات "الأندونيسي، الروسى، العبرى، البلغارى، الكوري، البولندى"، بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، واختبار لغة "المجرى" بإدارة المرشدين السياحيين بالعباسية، واختبار "الماليزي"، بمقر سفارة ماليزيا، مشيرا إلى غدا الأربعاء سيتم عقد اختبار للغات: الإيطالية، التركية، اليونانية، بمقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

وأضاف الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين،: ويوم الخميس 27 فبراير 2020، اختبارات للغة اليابانية بإدارة المرشدين السياحيين بالعباسية، ولغتى "الصربي، والأذربيجانى" في مقر سفارتى صربيا، وأذربيجان، على أن تنتهى تلك الاختبارات يوم الأحد، الأول من مارس 2020، باختبار اللغة الرومانية، بإدارة المرشدين السياحيين.

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ويتقن المرشدين السياحيين المصريين ما يقارب الـ40 لغة من إجمالى 7 آلاف و400 لغة حول العالم، ويسجلون بهذا العدد أكبر عدد من اللغات التى توفرها الدولة للسائحين.

وكان حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، قد أكد أن سوق الإرشاد السياحى مكتظ باللغات "الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالى، الأسبانى"، وطالب كافة طلاب كليات الإرشاد السياحى بالتوجه إلى دراسة اللغات النادرة، ليمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية، ولدعم النقابة فى إيجاد حل لندرة المرشدين السياحيين المصريين فى بعض اللغات النادرة، مثل: "الدنماركى، النرويجى، السويدى، الفنلندى"، أسيا" أندونيسيى، الماليزى، البورتغالى"، أوروبا الشرقية "الصيربى، الرومانية، المجرية، البولندية، الاتشيكية، السولفانية، التايلندى، والصينى حال زيادة نسبة السياحة الصينية، مؤكدا أن تلك الأسواق واعدة وتعمل بشكل جيد.