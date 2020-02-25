شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرازات الطائرات الجديدة ومميزاتها لشركة إيرباص المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعن عائلة A350 XWB تصنع مستقبل قطاع السفر الجوي ، تعد أحدث طائرات على مستوى العالم من فئة الهيكل الواسع، كما تعتبر من الطائرات الرائدة في مجال الرحلات ذات المدى البعيد. وتعد عائلات الطائرات هذه الوحيدة ذات التصميم الجديد بالكامل بطاقة استيعابية 300- 410 راكباً، حيث توفر أخفض كلفة بالنسبة للراكب الواحد مقارنة مع أية طائرة أخرى ذات الهيكل واسع.

وتوفر عائلة A350 XWB من حيث التصميم مرونة تشغيلية لا تضاهى وكفاءة لجميع فئات السوق وصولاً للرحلات ذات المدى البعيد جداً (9,700 ميل بحري).

ويتضمن التصميم الحديث كلياً لعائلة A350 XWB أحدث التكنولوجيا المتوفرة وتقنيات الديناميكا الهوائية، الأمر الذي يزودها بمعايير لا تضاهى للكفاءة والراحة.

كما أن قمرة الركاب (Airspace by Airbus) الخاصة بعائلة A350 XWB تعد الأكثر هدوءاً ضمن فئات الطائرات ثنائية الممر وتوفر للركاب ولطاقم الطائرة أحدث المنتجات على متن الرحلات للوصول إلى تجربة طيران هي الأكثر راحة.

Advertisements

وأكد أن الطلبات والتسليمات وصلت إلي 935 طلباً من 50 عميل ، و 349 طلباً لعائلة A350 تم تسليمها لـ 33 مشغلاً (بما في ذلك 39 طلباً لطراز A350-1000)، كما وصلت ساعات الطائرات لأكثر من 2.9 مليون ساعة طيران، أكثر من 445,000 دورة طيران ، وأكثر من 456 مسار طيران، وحوالي 120 مليون مسافر، بالإضافة إلي 13.5 ساعة معدل الاستخدام اليومي، كما بلغت الجاهزية التشغيلية 99.4% في العام 2019 (لمدة 3 أشهر من التاريخ الحالي).