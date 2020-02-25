أخبار مصر | الإفتاء: الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن التشفِّيَ والشماتة في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة وللفطرة الإنسانية السليمة.



واستشهدت الدار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك بحديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".



وأشارت دار الإفتاء إلى أن الرحمة الإنسانية تحمل على الحزن والبكاء مهما كان حال الميت، لقد قام النبى - صلى الله عليه وسلم- لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودي قال « أليست نفسًا»، رواه البخاري ومسلم.

