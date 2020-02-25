أخبار مصر | وفاة مبارك 13 مرة.. الأخيرة فقط هي الصحيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة مبارك 13 مرة.. الأخيرة فقط هي الصحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"وفاة مبارك".. كلمة لكثرة ترددها على أسماع المصريين، أصبحوا في كل مرة تعلن تبدأ تساؤلاتهم عن مدى صحة الخبر، ففي صبيحة الثلاثاء 25 فبراير أعلن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورغم أنها المرة الحقيقية، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها هذه الوفاة.

عام 2011 أعلنت وفاة مبارك ثلاث مرات

في عام 2011، ترددت شائعة وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عدة مرات، كانت الأولى بعد التنحي في فبراير 2011، ونشرت وسائل الإعلام الخبر وأن الوفاة إثر حالة اكتئاب ونوبات غيبوبة متكررة، ثم عادت الشائعة في يوليو 2011 قبل محاكمته بأسبوع واحد، بتهمة قتل المتظاهرين، وفي أكتوبر 2011، ترددت الشائعة للمرة الثالثة بعد توقف وظائف مخه عن العمل، بعد مقتل القذافي وإصابته بحالة اكتئاب شديدة.

عام 2012 مرة واحدة

انتشرت في عام 2012، شائعة تبناها التلفزيون المصري، عندما أعلن في نبأ عاجل، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك مبارك توفى إكلينيكيًا، إثر جلطة مخية ونقل من سجن طرة إلى مستشفى المعادي العسكري، وأعلن الإعلامي عمرو أديب عن الوفاة في برنامجه.

عام 2013.. تكرار للشائعات

أطلقت نفس الشائعة على لسان أحد السياسيين عضو الحزب المصري الديمقراطي، الذي دون عبر صفحته الشخصية، قائلًا: "أنباء مؤكدة عن وفاة المحكوم عليه حسنى مبارك داخل سجن طرة قبل ساعات من الآن، وسيتم الإعلان عن وفاته خلال الساعات القادمة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

في عام 2014 توفي مبارك مرتين

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انتشرت أيضًا في عام 2014 شائعة وفاة مبارك مرتين الأولى في إبريل، وكانت على سبيل الدعابة بين بعض النشطاء على السوشيال ميديا، والتي اعتبروها أحد كذبات أبريل ولم تلق الصدى المتوقع.



والثانية في ديسمبر؛ حيث أعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، نبأ عاجلاً بوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، وتناقلت وسائل الإعلام الشائعة، ومفادها أن مبارك في غيبوبة وطاقمه الطبي الخاص يتابع الحالة.

في 2015 توفي مبارك ثلاث مرات

أعلنت وفاة مبارك عام 2015 ثلاث مرات، بأغسطس تداولت مواقع السوشيال ميديا وفاة "مبارك" وقام الفنان تامر عبدالمنعم بنفيها.

وفي نوفمبر انتشرت نفس الشائعة بمواقع إسرائيلية، استندوا فيها إلى تقارير من الحكومة المصرية، لم يتم إعلان مصادرها، ونفى المستشفى العسكري بالمعادي الخبر

عام 2018 وفاة مبارك من جديد

في 26 فبراير، انتشرت شائعة وفاة الرئيس مبارك متأثرًا بوعكة صحية شديدة، وتم إذاعة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون صدور بيان من عائلته، ونفى الخبر محاميه فريد الديب.

وفاة مبارك عام 2019

في يوليه 2019، انتشرت نفس الشائعة ونفاها نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك؛ حيث كتب عبر تويتر: "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات".