أخبار مصر | شاهد.. آخر ظهور لمبارك قبل وفاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. آخر ظهور لمبارك قبل وفاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 3 فبراير 2020، ويعد بمثابة الظهور الأخير له، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آنباء بوفاته، ولكن سرعان ما نفى نجله علاء، في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس الراحل، الصورة التي تعد الأحدث له، عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مدونًا عليها: "كل الحب والتقدير".

كانت الصورة الأخيرة لمبارك على مواقع التواصل الاجتماعى والتي نشرها حفيده على موقع إنستجرام، بعد مروره بأزمة صحية.

توفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما ، بعد صراع مع المرض.

Advertisements

وكتب علاء مبارك، على حسابه الشخصي "تويتر"، منذ 15 يومًا تقريبًا: "جرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله"، ليتوفى الرئيس الاسبق صباح اليوم في إحدى المستشفيات.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا رسميا، عصر اليوم، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 91 عامًا، وذلك اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

ونعت رئاسة الجمهورية، ظهر اليوم، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت الرئاسة، في بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.