أخبار مصر | مناقشات إيجابية في مؤتمر "وعظ قنا" ودعوات لتفعيل التعاون المجتمعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناقشات إيجابية في مؤتمر "وعظ قنا" ودعوات لتفعيل التعاون المجتمعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المؤتمر نصف السنوي لمنطقة وعظ قنا استعراضًا لمجموعة من المحاور المجتمعية المهمة والمسئوليات المشتركة بين الجميع من خلال مناقشة سبل المشاركة الفعّالة بين مختلف مؤسسات الدولة.

وفي كلمته خلال فعاليات المؤتمر أكد اللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا إن هذا المؤتمر من الأهمية بمكان فهو يدعو إلي تصحيح المفاهيم والوسطية التي تميز أمة الإسلام علي غيرها لتشهد علي الناس، ولذا فلا بد من التوازن بلا إفراط أو تفريط وكلنا نثق بدور الأزهر الشريف في هذا الشأن، ومن خلال منهجه الذي يصدّر نماذج من القدوة في حياة رسول الله والصحابة والتابعين، بعيدا عن المتطرفين والإرهابيين الذين تحاربهم الدولة بكل قوتها وأفرادها، وهذه المواجهة تحتاج إلي اتحاد الجميع فهي مواجهة فكرية وبدنية من أجل نشر الرخاء وترسيخ قيم العدل والمساواة ببن الناس.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن عنوان المؤتمر لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة بحث وتحري فأصاب الحقيقة، ودولتنا دولة مؤسسات ومنها مؤسسة الأزهر التي أخذت بزمام الدين، فالأزهر قبلة المسلمين في شتي بلاد العالم وهو المؤسسة الدينية التي تجهر بالحق والعدل والوسطية.



أضاف أن مجمع البحوث الإسلامية ينقل مراد الله إلي الناس وفق مراده، وفق منهج وسطي، ولجان الفتوي التي يوقع المفتي والمفتية فيها عن الله تعالي، وقد كان ذلك عن طريق الإعداد والتدريب المستمر والمنهجية العلمية، فالنوازل والأحداث لا تطرح فيها الآراء مجازفة وإنما تأتي عن طريق الدراسة المنهجية، فاستحدثنا مثلا منصب مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، ومنصب الواعظة من أجل المرأة، كما كانت الإصدارات العلمية لتبين حق المواطنة والجهاد والخلافة وغيرها.

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