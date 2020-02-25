أخبار مصر | مقترح برلماني بإعفاء كامل خلطات الأدوية ومواد تغليفها من القيمة المضافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بإعفاء كامل خلطات الأدوية ومواد تغليفها من القيمة المضافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، بخصوص إعفاء كامل الخلطات المستخدمة في الأدوية وكذا الكرتون المستخدم فى تغليف علب الدواء من ضريبة القيمة المضافة وإلزام المصانع بتخفيض أسعار الأدوية مقابل ذلك

وقالت عبدالحليم، إن صناعة الدواء من إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتبلغ استثماراتها ما يقرب من 10 مليارات جنيه، ونحو 100 مصنع سواء الوطنية أو متعددة الجنسيات الموجودة في مصر، مؤكدة أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية سبب نوعا من ضرر للصناعة وقيمة المنتجات وأسعارها.

وأضافت: " كما أن قرار المالية بإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، على بعض المواد الفعالة المستخدمة في الدواء لم يشمل مدخلات التصنيع الأخرى، بما لم يحل الأزمة كليا، كما لم يشمل التغليف الكرتوني لعلب الادوية، والتى تعتبر باهظة الثمن أيضًا".

واقتراحت النائبة: إعفاء كامل الخلطات المستخدمة في الأدوية من ضريبة القيمة المضافة وإلزام المصانع بتخفيض أسعار الأدوية مقابل ذلك، وأيضا إعفاء الكرتون وتغليف علب الادوية من ضريبة القيمة المضافة.