أخبار مصر | مستقبل وطن ينعى "مبارك": كان أحد رموز حرب أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينعى "مبارك": كان أحد رموز حرب أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى حزب مستقبل وطن، ببالغ الحزن والأسى، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، مؤكدًا أنه كان أحد قادة القوات المسلحة المصرية، وأحد رموز حرب أكتوبر المجيدة، الذين قاموا بدورهم في خدومة الوطن.



وتقدم الحزب في بيان له، بخالص العزاء والدعوات، بالرحمة للفقيد، والصبر والسلوان لأسرته، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما أعلنت الرئاسة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وتوفي "مبارك"، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.