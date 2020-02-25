أخبار مصر | حزب الوفد: مبارك ابن بار من أبطال القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد: مبارك ابن بار من أبطال القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قائد القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: إنه كان ابنًا بارًا من أبناء القوات المسلحة التي استردت لمصر وللأمة العربية كرامتها.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

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وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

كما أعلنت الرئاسة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وتوفي "مبارك"، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.