أخبار مصر | عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أولى كلمات شيخ الأزهر بعد وفاة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأشاد شيخ الأزهر - وفق بيان صحفي - بالمسيرة الوطنية لمبارك، ودوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولي جل وعلا أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.