أخبار مصر | برلماني: قانون البناء يمس نبض الشارع المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: قانون البناء يمس نبض الشارع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب الوفدي سعد بدير، إن قانون البناء من أهم القوانين التي تمس نبض الشارع المصري، خاصة أن جميع الأسر المصرية تمارس البناء، موجها الشكر للجنة الإسكان، لإثارتها مناقشة هذا المشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

وشدد "بدير" على ضرورة تطبيق مفهوم الحيز العمراني على أرض الواقع، وكردون المباني لمعرفة البناء الصحيح، وكذلك المخططات التفصيلية للقرى والنجوع، للتمكن من زيادة خدماتها، هي أمور يجب النظر إليها قبل خروج القانون.