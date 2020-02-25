أخبار مصر | البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع القانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008"، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب.

وقال "عبد العال": إن فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجي، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضي الزراعية؛ ولن يحل إلا بعد المخطط الاستراتيجي زي كل العالم.. للأسف الشديد نحن ندور في حلقة مفرغة".

وأكد رئيس البرلمان على ضرورة إصدار الحكومة المخطط الاستراتيجي للدولة مثل العالم كله، وحل مشكلتي تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضي الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.

