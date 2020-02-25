أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "الشباب والرياضة" ومكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "الشباب والرياضة" ومكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية لتدريب وتأهيل الشباب والعمل على رفع قدراتهم في المجالات كافة.

وتتضمن بنود البروتوكول، تدريب وتأهيل الشباب، بالإضافة إلى ترشيح الكوادر الشابة للمشاركة والتدريب العملي، وإقامة برامج مشتركة بين الوزارة والمكتبة متخصصة في رفع كفاءة الشباب، وأيضًا إتاحة الفرصة لإقامة معارض للمنتجات التراثية والشبابية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب.

ويأتي البروتوكول انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة وحرصها الدائم على التعاون مع المؤسسات المختلفة التي تساعد الشباب، وتوفر لهم العديد من سبل التدريب والتأهيل من أجل مستقبل أفضل.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي، مجموعة من شباب الجامعات المصرية بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وذلك للاستماع لرؤى الشباب ومقترحاتهم في المرحلة الحالية.

وحضر الندوة، الأستاذة نجوى صلاح، وكيلة الوزارة، رئيسة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيلة الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والأستاذة منال إسماعيل، مديرة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية.