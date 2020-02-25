أخبار مصر | وزير الرياضة: الاعتماد على الشباب أساس نهوض الدولة

ويحضر اللقاء، طلاب اتحادات الجامعات والمعاهد العليا، واتحاد الطلاب الإفريقي تحت شعار "طاقات شبابية للمستقبل".

وأكد الوزير أهمية الاستماع الدائم لرؤى وأفكار الشباب ودعمهم حيث أنهم يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع المصري، وأن الدولة أصبحت تعتمد بنسبة كبيرة على أرائهم ومقترحاتهم في النهوض بالدولة، من خلال الاستفادة من أفكارهم وتنفيذ الجيد والملائم منها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بالارتقاء بجودة حياة الشباب عن طريق تبني المبادرات الشبابية والرياضية الناجحة، والعمل على خروجها إلى حيز التنفيذ بالإضافة إلى توسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات العمل المدني، في ظل الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

