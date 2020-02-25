مصر | إحالة أوراق صاحب شركة للجنايات لنصبه على المواطنين بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة أوراق صاحب شركة للجنايات لنصبه على المواطنين بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل للجنايات، على خلفية إتهامه بالنصب على المواطنين لإيهامهم بقدرته على سفرهم خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

البداية بورود عده بلاغات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال، بتضررهم من "ع.م" 35 سنه، صاحب شركة استولي منهم علي مبالغ مالية بقيمة "20 الف "من كلا منهما لالحاقهم بالسفر للعمل في الخارج.

وبإجراء البحث والتحريات، تبين صحة ماورد من بلاغات، وانه مطلوب علي ذمة قضايا اخري "تبديد، وأموال عامة".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالشركة خاصته، وبصحبته مجني عليه آخر لقيامه بالنصب عليه والأستيلاء من على مبلغ "30 الف جنيه".

وبمواجهته اعترف بإرتكابه لتلك الوقائع والأستيلاء منهم علي المبالغ المذكوره، لقيامه بتسفيرهم للعمل بالخارج، وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بتحويله إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.