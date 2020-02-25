شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري ينعى مبارك: كان صديقًا وفيًا للبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ92 عامًا.

وقال الحريري، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «تنطوي برحيل الرئيس حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات. الرئيس مبارك كان صديقًا وفيًا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان».

وتابع: «أحرّ التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير».