شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينعى مبارك: أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى مجلس الوزراء، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وقال بيان «الوزراء»: «ببالغ الحزن ننعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، 25 فبراير 2020، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، والذي كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة عام 1973، كما سبق له تولي رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر 1981 حتى يناير 1982».

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