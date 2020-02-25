شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، بحضور البنك الدولي، والمقرر لها يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن يومي 12 و13 فبراير الجاري، على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.