شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: توقيع بروتوكول مع «الإسكان الاجتماعي» لتوفير 1108 وحدات للصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إنه سيتم توقيع بروتوكول، الثلاثاء، مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير ١١٠٨ وحدة بالقاهرة والمحافظات للصحفيين.

وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقيع البروتوكول، ويعقبه شرح للوحدات من جانب الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.