شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: توقيع بروتوكول مع «الإسكان الاجتماعي» لتوفير 1108 وحدات للصحفيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعد عبدالحفيظ، رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إنه سيتم توقيع بروتوكول، الثلاثاء، مع صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير ١١٠٨ وحدة بالقاهرة والمحافظات للصحفيين.
وأضاف «عبدالحفيظ»، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقيع البروتوكول، ويعقبه شرح للوحدات من جانب الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «عبدالحفيظ»: توقيع بروتوكول مع «الإسكان الاجتماعي» لتوفير 1108 وحدات للصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.