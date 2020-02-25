شكرا لقرائتكم خبر عن «من مدير للكلية الجوية وصولاً لمثواه الأخير»..رحلة مبارك في محطات والان نبدء بالتفاصيل

ستاد العرب - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى منذ قليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعدتعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة.

وتأتي أبرز محطاته:

· نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية.

· 1969 تم ترقيته رئيسا لهيئة أركان القوات الجوية المصرية.

· 1972 تولي منصب القائد الأعلى للقوات الجوية ونائب وزير الحرب.

· 15 أبريل 1975 تم تعيينه نائبا للرئيس الراحل أنور السادات.

· 13 أكتوبر 1981 انتخب رئيسا لمصر بعد اغتيال أنور السادات، وتأدية اليمين القانونية في اليوم التالي.

· 26 يونيو 1995 نجا مبارك من محاولة اغتيال في أديس أبابا بإثيوبيا من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة.

· أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في استفتاءات شعبية عليه كمرشح 1987 و1993 و1999 حيث أن الدستور المصري يحدد فترة الرئاسة بست سنوات دون حد أقصى.

· في 2005 أقدم مبارك على تعديل دستوري جعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر وفتح باب الترشيح لقيادات الأحزاب وأعيد انتخابه بتفوق كاسح على منافسيه.

· مايو 2009، وفاة حفيده محمد علاء مبارك، عن عمر 12 عاماً بعد أزمة صحية تعرض لها.

· مارس 2010 أجرى مبارك في مستشفى هايدلبرج الجامعي جراحة «لاستئصال المرارة وورم حميد في الاثنى عشر».

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· 25 يناير 2011، خروج مظاهرات حاشدة في ميادين مصر تطالبه بالرحيل عن الحكم بعد تفاقم الأوضاع في الشارع.

· 29 يناير 2011 أقدم مبارك على إجراء ظل يرفضه لثلاثة عقود وهو تعيين نائب له واختار مدير المخابرات اللواء عمر سليمان للمنصب.

. 11 فبراير 2011 أعلن تخليه عن الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

· 13 أبريل 2011 أُعلن القبض على مبارك ونجليه على ذمة التحقيق في مقتل متظاهرين في القاهرة.

· 24 مايو 2011 وجه النائب العام لمبارك تهمة الفساد وقتل المتظاهرين والتسبب في إضرار للاقتصاد الوطني.

· 3 أغسطس 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك في القضية المعروفة بـ«محاكمة القرن»، ليصبح أول رئيس مصري يخضع للمحاكمة.

· 2 يونيو 2012، أول حكم بالمؤبد لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وبراءته من تهمة الفساد المالي

· 9 مايو 2015 بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات في القصور الرئاسية ورفض الطعن في القضية.

· 2 مارس 2017 صدر الحكم ببراءته من قبل محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين.

· مارس 2018، شائعة وفاته تلاحقه، على اثرها تم تسريب صورة له بصحبة شاب كويتي وبكامل أناقته لنفي التقارير التي تحدثت عن وفاته.

· آخر تسجيل صوتي للرئيس الراحل أكتوبر2019، تحدث خلاله عن ذكريات حرب أكتوبر 73 في فيديو نادر احتفالا بالذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر المجيد.

· يناير 2020 تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة وقيامة بإجراء عملية جراحية.

· فبراير 2020 وفاة الرئيس الأسبق مبارك عن عمر 92.