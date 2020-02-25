شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا علَّق صلاح عبدالله على وفاة حسني مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الفنان صلاح عبدالله، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفى، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال عبدالله، عبر حسابه على «تويتر»: «وكأن وعده للشعب بأنه سيموت على أرض وطنه ويدفن تحت ترابه كان رجاءً ودعاءً للمولى عز وجل، وصباح اليوم لبى الرحمن الرجاء والدعاء.. الرئيس الأسبق #محمد_حسني_مبارك».