شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف محاكمة المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد استراحة نصف ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت محكمة جنايات شبين الكوم مستأنف الطفل، الجلسة الثالثة، لمحاكمة راجح و٣ آخرين في قضية «شهيد الشهامة»، عقب استراحة دامت نصف ساعة، على أن تبدأ المحكمة لاستماع مرافعة محامي المتهمين الأربعة.

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية أصدرت، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح، و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.