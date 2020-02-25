شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعى مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الفنان عمرو دياب، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، والذى وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل #محمد_حسني_مبارك تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان».

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