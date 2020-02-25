شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد تنعى مبارك: «لم تمت إلا بعد براءة علاء وجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.

نشرت «السعيد» من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» تغريدة قائلة: «الله يرحمك يا حسني مبارك، توفيت في عشية ذكرى تحرير الكويت التي ساهمت في تحريرها... لك في القلب محبة ودعاء بأن الله سبحانه يغفر لك ويرحمك».

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وأضافت: «الحمدلله أنك لم تمت إلا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبة إليهما زورًا وبهتانًا.. الحمدلله أنك لم تمت قبل أن تشاهد حوبتك في من ظلموك».

كان فريد الديب، محامي مبارك، قال، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن موكله موجود في العناية المركزة بالمستشفى، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء.

وأضاف أن «مبارك» خضع لفحوصات شاملة، منها تحاليل وقياس الضغط والسكر استعدادًا لإجراء الجراحة، وبعد إنهاء الفحوصات الطبية أُجريت له الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.