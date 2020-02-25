شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يلتقي سفير قبرص بالقاهرة ويؤكد دعم الحكومة الكامل لتعزيز العلاقات بكل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة، وحضر اللقاء السفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق وجنوب أوروبا.

وخلال اللقاء، أشاد سفير قبرص بالعلاقات المتنامية بين بلاده ومصر، مؤكدًا أن قبرص تُولي اهتمامًا بالغًا بتطوير العلاقات مع مصر، لاستثمار الزخم الذي تشهده هذه العلاقات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

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وأضاف السفير القبرصي أنه سيُولي خلال فترة تمثيله لبلاده لدى مصر اهتمامًا أساسيًا لتطوير العلاقات الثنائية في شقها التجاريّ، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه تقرر إعادة فتح مكتب التمثيل التجاري لقبرص في القاهرة، ليتولى التنسيق بين البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة.

وأضاف أن الخطوط الجوية القبرصية سوف تبدأ تسيير رحلات مباشرة مع القاهرة، اعتبارًا من إبريل المقبل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على تقدير مصر لعلاقات الشراكة مع قبرص، وكذا التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لسفير قبرص في مهمة عمله في مصر، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لتعزيز العلاقات مع قبرص في كل المجالات التي تمثل أولوية للبلدين.