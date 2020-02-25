شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة «شهيد الشهامة» للاستراحة قبل سماع المرافعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمود دوير، رئيس محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، رفع جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، للاستراحة بعد سماع أقوال 3 من الشهود، ويواصل بعدها سماع دفاع المتهمين

كانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية أصدرت، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح، و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح، على الهرب من مكان الحادث.