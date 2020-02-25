شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي ينعى مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الفنان محمد هنيدي، عبر صفحتة الرسمية على «تويتر»، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية صباح الثلاثاء عن عمر يناهز الـ92 عامًا. وقال هنيدي: «البقاء لله في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك»

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