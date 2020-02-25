شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء رئيس «التنظيم والإدارة» بمحافظ جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، طلب المحافظة بشأن إنشاء كيان «تقسيم تنظيمى» لإدارة مضامير الهجن بالمحافظة ويشرف على كل مراحلها، كما تم بحث أوضاع العمالة بالمحافظة، والاتفاق على إرسال مجموعة من الخبراء بالجهاز للقيام بتخطيط القوى العاملة للمحافظة، ويقصد به تحليل، وتقدير، وتقييم حاجة الوحدة الإدارية من القوى العاملة.

وأعرب «الشيخ» عن ترحيب الجهاز بتقديم الدعم الفني والمعاونة للوحدات الإدارية، مشيرًا إلى أنه سبق أن أوفد الجهاز عددا من خبراءه إلى المحافظة مطلع العام الماضي لتنفيذ برنامج تدريبي لشرح عدة ملفات، تهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأهمها الرد على استفساراتهم بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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واتفق الجانبان على إرسال المحافظة الهياكل التنظيمية المقترحة متضمنة مبررات إنشاءها والاختصاصات المزمع إسنادها لها، وبدوره سيقوم الجهاز بإعمال شئونه في بحثها واعتمادها.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة أن المحافظة تهتم برفع كفاءة مضامير سباقات الهجن وأماكن التدريب بصورة دورية، وتسعى لإنشاء هيكل إداري لتنظيم تلك السباقات، ووضعها على الخريطة السياحية لجميع زائري المدينة من جميع الجنسيات إلى جانب تنشيط الرياضة البدوية، خاصة وأنها تحظى بمشاركة فرق من عدة دول عربية وقبائل مصرية.

وقال المحافظ إنه يسعى حاليا لإنشاء تقسيم تنظيمي يكون مسئولا عن النظافة بالمحافظة ووصفه بالأمر بالغ الأهمية لما تحتويه المحافظة من مناطق سياحية كثيرة على رأسها مدينتي شرم الشيخ ودهب ومنطقة سانت كاترين، إلى جانب سعي المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة ذكية خضراء.