شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنكس الأعلام حدادًا على مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ذكرت قناة «سكاي نيوز» أن دولة الإمارات نعت الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك. وقررت الإمارات تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

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