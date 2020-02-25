شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية تعلن حالة الحداد العام على مبارك لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، لوفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء.

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كانت رئاسة الجمهورية قد نعت ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية اثناء الحرب التي اعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.