شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة بالخط الأول لمترو الأنفاق في الاتجاهين بعد إصلاح عطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ظهر الثلاثاء، انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين «حلوان- المرج الجديدة»، بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي غمرة والشهداء، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتقلب الأحوال الجوية.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن «جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها، نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا»، مشيرة إلى أن «حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين».