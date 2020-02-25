شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت إليسا عن وفاة مبارك؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت المطربة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما.
وقالت إليسا: «مع رحيل الرئيس حسني مبارك، عم تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث، كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وإنشالله هالبلد ما بيشوف إلا الخير والأمل».
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