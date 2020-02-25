شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضاة مجلس الدولة يهنئ الكويت بعيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس إدارة الناديى، بزيارة إلى السفارة الكويتية بالقاهرة لتقديم التهنئة بمناسبة العيد الوطنى الـ 59 لدولة الكويت، وقد استقبله السفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح المستشار وائل فرحات مدير المكتب الإعلامي للنادى، أن المستشار سمير البهي، أكد على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والكويت حكومة وشعباً في مختلف المجالات، كما أكد على التواصل الفعال بين النادي والجهات القضائية والقانونية بالكويت والذي توج بتنظيم مؤتمر علمي دولي قبل عامين تحت عنوان أصول المرافعات الإدارية في مصر والكويت، وفي ختام الزيارة تمنى سيادته لدولة الكويت الشقيقة التقدم والرخاء والازدهار واستمرار التعاون البنّاء بين البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شاركا امس الاثنين، فى احتفال سفارة الكويت في مصر بالعيد الوطني للكويت بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وأعرب السفير الذويخ، عن سعادته لحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووجه الشكر له والضيوف المشاركون باحتفالية العيد الوطني لدولة الكويت التاسعة والخمسين.

وأضاف الذويخ خلال كلمته باحتفالية العيد الوطني وتحرير الكويت أن الوطن عاد بالكامل بإكليل النصر بسواعد الشهداء واشقاناء العرب من 29 عاما.

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وقال إن الاحتفالية لها له مذاق خاص لانها على أرضه مصر ارض الكنانة الذي بادلها الجميع مشاعر الحب والود من الخليج إلى المحيط.

وتابع سفير الكويت " لابد لنا ان نذكر المواقف الكثيرة لمصر تجاه الكويت والداعمة لها في كل الأوقات" .

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والكويت علاقة متميزة ولها تاريخ، لافتا إلى أن الكويت تشرفت بزيارة الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأعقبتها زيارة لرئيس وزراء الكويت السابق وهذا يبين مدى العلاقة بين البلادين .