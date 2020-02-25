شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 17% حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج القومى ونستهدف زيادته لـ22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن قطاع التجارة الداخلية يعد قطاع التنمية حيث أن حجم العمالة بالقطاع يصل إلى 33% من إجمالى حجم القوى العاملة فى مصر، كما أن حجم إجمالي الناتج القومي من قطاع التجارة 17% ونستهدف زيادته إلى 22% من إجمالى الناتج القومى .

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تحت عنوان " شارك النجاح .. فى الفرص الاستثمارية 2020 " للإعلان والترويج عن فرص استثمارية فى العديد من المحافظات لإقامة مناطق لوجستية وأسواق تجارية كبرى و سلاسل تجارية بالعديد من المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير واتاحة المنتجات والسلع الغذائية فى مختلف المحافظات بجانب تكوين وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لعدة أشهر، وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استثمارات اجنبية جديدة فى مجال انشاء المناطق اللوجستية وأسواق تجارية كبرى بالعديد من المناطق، الامر الذى سينعكس على توفير السلع وتقليل حلقات التداول وبالتالى ستنعكس على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك بجانب أيضا توفير فرص عمل.

وأشار مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن التوسع فى انشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية الكبرى سيعمل على تقليل حلقات التداول بين السلع وبالتالى سيحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل الامر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع إلى ما يقرب من 25 إلى 35% .