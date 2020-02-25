شكرا لقرائتكم خبر عن اعتز بما قضيته فى هذا الوطن حربا وسلاما.. فيديو لخطاب مبارك المؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فيديو لخطاب الرئيس مبارك ، يؤكد فيه اعتزازه بقضاه سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها، واعتزازه بالوطن مثل كل مصري ومصرية، وأنه عاش وحارب من أجله، ودافع عن أرضه وسيادته ومصالحه ، مؤكداً أنه سيموت على أرضه .

كان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قد توفى اليوم بعد معاناته لسنوات من المرض،ومن المقرر أن تقام جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

كما نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

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وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.